Kastamonu'da vahim olay! Koronavirüslü kişi namaz çıkışı 'hayır yemeği' dağıttı

KASTAMONU’nun Cide ilçesi Başköy köyünde korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, namaz çıkışı dağıttığı 'hayır yemeği' ile 5 kişiye virüs bulaştırdı. Karantinaya alınan köye giriş-çıkışlar kapatıldı.

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Cide ilçesine bağlı Başköy köyünde Cuma namazı çıkışında hayır işlemek için cami cemaatine yeme ikram edildi. İkram edilen yemek sonrası 5 kişinin testi pozitif çıktı.

Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Bunun üzerine Cide İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, salgının kontrol altına alınabilmesini sağlamak amacıyla Başköy köyü merkez mahallesinin ikinci bir karara kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Kararın ardından köyün giriş ve çıkışları jandarma ekiplerince kapatıldı.

Ayrıca karantinaya alınan vatandaşların ihtiyaçları ise Cide Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.