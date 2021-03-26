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Siirt İŞKUR Müdürü: İşçi bulamıyoruz, evlerin önünde iki lüks araba var

SİİRT İŞKUR Müdürü Ömer Aslan'ın bir yerel haber sitesine işsizlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Siirt’te iş var ama işçi bulamıyoruz. İnsanlar rahat işe alışmış." dedi.

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Siirt İŞKUR Müdürü Ömer Aslan'ın işsizlikle ilgili yaptığı açıklama çok konuşulacak cinsten. Aslan, şehrin gizli gelir kaynakları olduğunu, aslında Siirtlilerin varlıklı olduklarını ve iş beğenmediklerini söylediği belirtildi.

Personel bulmakta zorlanıyoruz
Ne Ajans internet sitesinde 'Siirtliler zengin, iş beğenmiyor' başlığıyla yer alan habere göre, Aslan, Siirt’in birçok gelir kaynaklarının olduğunu vurgularken, “Şehrin büyük bir kısmı fıstık, üzüm, kavun gibi birçok ekonomik gelir kaynağı var. Siirt’te iş var ama işçi bulamıyoruz. İnsanlar rahat işe alışmış. Yıpranma payı olan işlerde çalışacak personel bulmakta zorlanıyoruz. Örneğin tekstil işinde çalışacak işçi bulamıyoruz.” diye konuştu.

Birçok evin önünde iki tane lüks araba var
Siirtliler işsiz fakat ihtiyaç olmadığını savunan Ömer Aslan, “Birçok evin önünde iki tane lüks araba var. Bu da insanların ihtiyaç sahibi olmadığı gösteriyor. İş imkanları var fakat vatandaşlar iş seçiyor. Kolay iş olmazsa yapmıyorlar." dedi.

İŞKUR: Siirt hedef gerçekleştirmede Türkiye'de ilk üçte
Haberde, işsizliğin en yüksek olduğu illerden biri olan Siirt, İŞKUR'un başarı sıralamasında Türkiye üçüncüsü olduğu belirtildi. Buna göre, İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından her yıl uygulanan 14 maddelik performans kriterleri doğrultusunda Siirt, belirlenen hedefleri gerçekleştirmede Türkiye üçüncüsü oldu. İŞKUR’dan yapılana açıklamada; “2020 yılı içinde Genel Müdürlüğümüzün belirlediği 8 hedefimizde yüzde yüzün üstünde, 5 hedefimizde de Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak ülke genelinde hedefleri gerçekleştirmede üstün başarı yakalamış bulunmaktayız. Hedef gerçekleştirme açısından Türkiye genelinde ilk üçe girerek değerli Siirtli işveren ve işçilerimize yüksek kalitede hizmet sunmanın mutluluğunu yaşamaktayız" denildi.

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