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Otomobil devi Honda Türkiye'deki üretimini durdurdu

Otomotiv devi Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Honda tarafından yapılan açıklamaya göre, Honda Türkiye A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya vardı.

Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecek.

Honda yayımladığı notta, 1992 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteren Honda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerine pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonları ile en kaliteli hizmeti sunmaya devam edeceğine vurgu yapıyor.

Faaliyetlerine İstanbul’daki Genel Müdürlüğünde devam edecek olan Honda Türkiye A.Ş., etkin bayi ağı ile hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

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