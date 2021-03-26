Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u sosyal medyada takipten çıktı

Fenerbahçe'deki görevine son verilen Erol Bulut'u, birçok eski futbolcusu sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından birçok Fenerbahçeli futbolcu, Bulut'u takipten çıktı. Sarı-lacivertlilerde; Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Pelkas ve Harun Tekin, genç hocayı takipten çıkaran isimler arasında yer aldı.

Mesut ve İrfan takipte

Öte yandan Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe'nin resmi hesabı ise hala Erol Bulut'u takip eden hesaplar arasında yer alıyor.