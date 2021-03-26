MHP'nin 15 kişilik A Takımı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ortak toplantısında Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi. 15 kişilik Başkanlık Divanı'nda Semih Yalçın, Feti Yıldız, Mustafa Kalaycı, İsmail Faruk Aksu, İsmail Özdemir, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Pelin Yılık, Yaşar Yıldırım, Filiz Kılıç, İsmet Büyükataman, Tamer Osmanağaoğlu ve Bahadır Bumin Özarslan yer aldı.

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Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP), "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" sloganıyla yapılan 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda delegeler tarafından belirlenen ve 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilen MYK'da yapılan seçimle 15 kişiden oluşan Başkanlık Divanı belli oldu.

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Edip Semih Yalçın; Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Feti Yıldız seçildi.

Siyasi İşler, Parlamento ve Hükümet ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Mustafa Kalaycı seçilirken; Ekonomik ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu oldu.

Parti Genel Sekreterliği görevini ise İsmet Büyükataman yürütecek.