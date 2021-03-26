Tunceli'den mide bulandıran haber! Zihinsel engelli kadına cinsel saldırıda bulundu
TUNCELİ'den gelen haber korkunç... 63 yaşındaki zihinsel engelli kadının evine girerek istismarda bulunan 74 yaşındaki adam tutuklandı.Abone ol
TUNCELİ'de Cafer Kültür (74), zihinsel engelli G.G. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kültür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde meydana geldi. Cafer Kültür, iddiaya göre, zihinsel engelli G.G. adlı kadına, evine girerek, cinsel saldırıda bulundu. G.G.'nin yakınları, durumdan haberdar olduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, Kültür'ü gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Cafer Kültür, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.