DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan AK Parti MYKS'sına yorum

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'nin kongre sonrası belirlenen yeni MKYK'sı hakkında değerlendirmede bulundu.

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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kanal42 TV'de yayınlanan Reaksiyon programında, gazeteciler sorularını cevapladı. Yeneroğlu, son yapılan AK Parti Kongresi’nde MKYK üye sayısının artırılması konusunda Erdoğan’ın partililere makam dağıttığını söyledi.

Mustafa Yeneroğlu şunları söyledi:

“MKYK’nın sayısı neden artırıldı? “Ya ne olur ne olmaz, durum hayra alamet değil, siyaset üretemiyoruz, reform reform diyoruz her şeyi deforme ettik” durumunu Cumhurbaşkanı çok iyi bildiği için gitmesinler diye makam dağıtıyor millete, başka bir şeyden dolayı o sayı artırılmadı. Ak Parti içinde ciddi bir şekilde panikten söz edilebilir, ben bunu görüyorum. Orada olan arkadaşlara da soruyorum, ne oldu ne değişti? “Büyük bir hayal kırıklığı” diyorlar. Buradan hiçbir şey çıkmaz, hiçbir değişiklik yapmadı, yapamaz da. Neden, çünkü tek irade kendisi, bunun dışında başka bir iradeye fırsat tanımıyor.”

Gergerlioğlu açıklaması

DEVA Partili Yeneroğlu, Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi konusu üzerine ilginç bir yorum yaptı. Yeneroğlu’nun iddiasına göre, Gergerlioğlu’ndan rahatsız olanlar kendisinin vekilliğinin düşürülmesi için yargıya baskı yaptılar.

Yeneroğlu şöyle devam etti:

“Sayın Gergerlioğlu, görüşlerini beğenirsiniz veya beğenmezsiniz bu ayrı bir konu ama hiç kimsenin kimliğine bakmaksızın herkesin hakkını hukukunu mücadelesini verme çabası içerisinde olan bir milletvekiliydi. Yani HDP kimliğinin de ötesinde, kendi şahsi tutumlarından dolayı, geçmişte Mazlum-Der Genel Başkanlığı vs.. yapmış; bu ilkelerden hareketle siyasette varlığını sürdürüyordu. Tabi bundan ciddi manada rahatsız olanlar vardı. Bu rahatsız olanlar da devamlı yargı üzerinde baskı yaptıkları için bir süreç işlettiler. Bu yeni bir mesele değil, uzun zamandan beri takip ettiğimiz bir konu ve en son Yargıtay’a da bu sürecin hızlandırılması noktasında baskı yaptılar. Bunun neticesinde böyle bir karar çıktı, halbuki böyle bir kararın hukukla uzaktan yakından alakası yok, Anayasa ile de alakası yok.”