Antalya'da motosiklet kullanırken epilepsi nöbeti geçiren kadın ölümden döndü

ANTALYA'da kullandığı motosikletin üzerinde epilepsi nöbeti geçiren Meltem B. (39) ölümden döndü. Motosikletiyle yaklaşık 500 metre boyunca kontrolsüz bir şekilde ilerleyip demir korkuluklara çarpan Meltem B.'nin araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana gelen olayda; Meltem B., motosikletle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Meltem B.’nin (39) kontrolünü kaybettiği motosiklet, sürekli şerit değiştirmeye başladı. Bu sırada solundan geçen bir otomobile sıfır mesafede yaklaşan motosiklet, son anda yapılan manevrayla çarpmaktan kurtuldu. Kontrolsüz şekilde ilerlemeye devam eden Meltem B., çift yönlü bulvarda bu kez sol şeride geçerken motosikletiyle orta bölümde yer alan demir korkuluklara çarptı. Meltem B., çarpmanın etkisiyle ilk olarak korkuluklara ardından yola savruldu.

Meltem B., korkuluklar sayesinde karşı şeritten gelen araçların altında kalmaktan kurtuldu. Arkasından gelen cipin sürücüsünün dikkati sayesinde Meltem B., ölümden döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Meltem B.'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Meltem B., epilepsi nöbeti geçirdiğini ve iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmeyi kabul etmedi.