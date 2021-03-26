Norveç'ten AstraZeneca aşısını en az 3 hafta daha kullanmama kararı

Norveç, kan pıhtılaşması vakaları nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımının askıya alınması yönündeki kararı 3 hafta daha uzattı.

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İngiliz-İsveç ortaklı AstraZeneca ile Oxford Üniversitesinin ortaklaşa ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yönelik endişeler, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) olumlu açıklamalarına rağmen devam ediyor.

Bazı kişilerde kan pıhtılaşması görülmesi üzerine aşının kullanımının 11 Mart'ta durdurulduğu Norveç'te aşının ilerleyen süreçte uygulanıp uygulanmayacağına dair karar verilmesi bekleniyordu. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada; AstraZeneca aşısının kullanımına devam edip etmeme kararının 3 hafta daha ertelendiği bildirildi. Böylelikle ülkede en az 3 hafta daha AstraZeneca aşısı kullanılmayacak.

"Daha fazla zaman gerek" FHI Direktörü Camilla Stoltenberg, aşının kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığına yönelik, "15 Nisan'a kadar yeni bir karar vereceğiz. Nedensellik olup olmadığını belirlemek ve farklı yaş grupları için gerçek riski ve daha iyi bir temele sahip olmak için çeşitli süreçler başlattık. Daha fazla bilgi almak için daha fazla zamana sahip olmak gerekiyor" dedi.

Norveç'te AstraZeneca aşısı uygulandıktan sonra kan pıhtılaşması, kanama ve düşük trombosit nedeniyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetmişti.