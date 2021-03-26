BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,55
ALTIN 450,24
HABER /  SAĞLIK
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge
ADV Kendi toz haznesini temizleyen süpürge

Yerli aşıda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısı 20'ye çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilen Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı'nda ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılmasına karar verildi.

Abone ol

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ortadan kaldırılması ve salgın sürecinin kontrol altına alınması üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Yerli Aşı Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkan Vekili Serkan Topaloğlu ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, TÜBİTAK, TÜSEB Başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve paydaşlar da katıldı.

Toplantıda, 'ilk aşama klinik çalışmaların yapıldığı merkez sayısının 9'dan 20'ye çıkarılması, insan deneylerine ilişkin süreçlerinin takibi için klinik merkezlerde birer sorumlu belirlenmesi, çalışma takvimi belirlenerek süreçlerin yakından takip edilmesi ve TÜSEB tarafından bir sorumlu danışman atanması, Faz-3 aşamaları için devam eden uluslararası işbirliği çalışmalarının sonuçlandırılması, geliştirilmekte olan aşılar için seri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik gerekli planlamaların ve hazırlıkların yapılması, devam eden aşı çalışmalarının, mutant varyantları da kapsaması sağlanarak, hızlı ve etkili sonuçlanması için ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve aşı geliştirme çalışmalarının titizlikle takip edilmesi, yerli aşı çalışmaları değerlendirme toplantılarının en geç ayda bir gerçekleştirilmesi' kararları alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu sahaya indi
Antalya'da motosiklet kullanırken epilepsi nöbeti geçiren kadın ölümden döndü
Sultanbeyli Kaymakamlığı’ndan asırlık çınarlara ziyaret
MHP'nin 15 kişilik A Takımı belli oldu
Sivas'ta sofrada yemek yerken babasının boğazını kesti! Kaçtı ama kurtulamadı
DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'ndan AK Parti MYKS'sına yorum
Fenerbahçeli oyuncular Erol Bulut'u sosyal medyada takipten çıktı
MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni MYK ve MDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
Otomobil devi Honda Türkiye'deki üretimini durdurdu
Bursa'daki iğrenç olay! Genç kızın görüntülediği taciz şüphelisi mavi montundan yakalandı
Yorumlar