İtalyanlar duyurdu: Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor

Milan ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Hakan Çalhanoğlu'nun kısa süre içerisinde kulübüyle anlaşmaya varacağı ileri sürüldü.

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Milan ile sözleşmesinin son yılında olan ve henüz kulübüyle anlaşmaya varmayan Hakan Çalhanoğlu konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

İtalya basınından La Gazetta dello Sport'un haberinde; Hakan Çalhanoğlu'nun son dönemde yükselen performansı sebebiyle Milan'ın harekete geçtiği ve yıldız oyuncuyla sözleşme imzalama konusunda kesin karar aldığı belirtildi.

Milan'ın 4 milyon avroluk teklifine karşın 5 milyon avro maaş konusunda direten Hakan Çalhanoğlu ile kısa süre içerisinde tekrar görüşme yapılacağı ve anlaşmanın sağlanacağı kaydedildi.

Bu sezon Milan formasıyla 33 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğlu, 7 gol atıp 11 asist yaptı.