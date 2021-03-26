Şanlıurfa'da foseptiğe düşen yarış atını itfaiye kurtardı
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde foseptiğe düşen yarış atı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Abone ol
ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi’nde meydana gelen olayda; boş arazide otlanan Arif Laçin'e ait yarış atı, üstü açık olan foseptiğe düştü. Atı, kendi imkanlarıyla çıkaramayan sahipleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, çukuru genişletip mahsur kalan atı halat ve vinçle yukarıya çekerek çıkardı. Yara almadan foseptikten kurtarılan atın sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.