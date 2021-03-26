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DSÖ aşı önceliği verilmesi gereken grubu açıkladı

Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve bir grup uluslararası organizasyon, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı uygulamalarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik verilmesi için ülkelere çağrıda bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Uluslarası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada; denizcilik ve hava sektöründe çalışanların önemine işaret edildi.

Açıklamada; ülkeler, diğer 'temel işçilerle' birlikte ulusal yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı programlarında denizcilere ve uçak mürettebatına öncelik vermeye davet edildi.

Denizcilerin ve uçak mürettebatının ülkeler arasında güvenli bir şekilde hareket etmelerini kolaylaştırmak için mümkün olan en kısa sürede aşı yoluyla korunması gerektiği vurgulanan açıklamada; hükümetlere bu iş grubunda çalışanlara Kovid-19 aşıları uygulanması için hazırlıkların tamamlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada; denizcilere ve uçak mürettebatına seyahat ettikleri ülkelere giriş için bir koşul olarak Kovid-19 aşısı kanıtı sunma ihtiyacının doğabileceğine işaret edildi.

Kovid-19 salgınının insan yaşamı ve küresel ekonomi için yıkıcı sonuçları tetiklediği vurgulanan açıklamada, "Deniz ve hava taşımacılığı, küresel ticaret ve hareketliliğin temelini oluşturan ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik iyileşmenin anahtarı olan iki temel faaliyettir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada; küresel ticaret hacminin yüzde 80'inin deniz taşımacılığıyla gerçekleştiği, dünya ekonomisin de küresel ticaret gemileri filosunu işleten dünyadaki 2 milyon denizciye bağlı olduğunun altı çizildi.

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