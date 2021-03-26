Türkiye 26 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 30.772'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1253'ü semptomatik olmak üzere 29 bin 81 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 149 bin 94'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 20 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 208 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 921 bin 37'ye yükseldi. Toplam test sayısı 37 milyon 433 bin 913'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 810 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,2 oldu.

Vaka sayısı 28 binin altına düşmüyor

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 157 kişi hayatını kaybederken, 1210'u semptomatik olmak üzere 28 bin 731 yeni vaka tespit edilmişti.