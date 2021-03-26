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İstanbul Havalimanı'nda 6 milyon TL'lik dev operasyon!

Mısır'dan İstanbul Havalimanı'na gelen 4 şüphelinin kaçak yollar kanser ve koronavirüs ilacı getirdikleri tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 6 milyon TL olan ilaçlara el konuldu.

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Mısır’ın başkenti Kahire’den İstanbul Havalimanı’na gelen uçaktan inen yolcular arasında davranışlarından şüphe edilen 4'ü takibe alındı. Bir süre izlenen yolcular X-ray cihazına geldi. Valizlerin kontrolleri yapıldığı sırada ekipler harekete geçti. Açılan valizlerden 3 bin 500 paket koronavirüs ve kanser ilacı çıktı. 4 yolcu da polis merkezine götürüldü.

Piyasi değeri 6 milyon tl

Polis ekipleri tarafından yapılan sorguda piyasaya sürülmek istenen ilaçların piyasa değerinin 6 milyon lira olduğu, ve sipariş üzerine getirildiği belirlendi.

Sağlık bakanlığı onayı olmayan ilaçlara el konuldu. Gözaltına alınan yolcuların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: CNN TÜRK

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