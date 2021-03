Kandil mesajları 2021 resimli Berat Kandili hadisleri ayetlerle güzel sözleri

Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollacağınız resimli kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz. Ayrıca Berat Kandili hadisleri ve ayetleri en güncel görseller eşliğinde haberimizde.

Berat kandili fazileti bol rahmet dolu özel gecelerden biridir. Bu gecede eller açılır Allah'a teslim olunur ve günahların affı için yüce yaradana yalvarılır. Bu mukaddes gece için en güzel resimli kandil mesajlarını, kısa kandil sözlerini, fotoğraflı kandil kutlama mesajlarını yeni ve güncel halleriyle sizler için derledik. Siz de berat kandili gecesi sevdilerinize kandil mesajları yollayıp onların hayır dualarında yer alabilirsiniz.

Berat Kandilinin sayısız faziletleri vardır. Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu yıl içinde öleceklerin isimleri yine bu gece deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

Berat Kandili hadisleri : Peygamberimiz bir hadisinde Kandil gecesi için şöyle demiştir: " Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur." Yine Peygamberimiz bir hadisinde “Beş gece vardır ki, onlarda yapılan dualar kabul olur. Bunlar; Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi, Cuma ve Bayram geceleridir” buyurmuştur. Beraat gecesine 'Kefaret gecesi' de denilir. Bir hadis-i şerifte de "Kim bayram gecesini ve Şâban ayının on beşinci (Berat) gecesini ibadetle ihya ederse, kalplerin öldüğü günde o kişinin kalbi ölmez" buyrulmuştur.

Bu gecenin bir adı da "Şefaat gecesi"dir. Bunun delili şu hadis-i şeriftir: "Resûlullah (s.a.v) Şaban ayının on üçüncü gecesi ümmetine şefaat etmek için dua edip yalvardı; kendisine, ümmetinin üçte birine şefaat etme izni verildi. On dördüncü gecesi yine dua edip yalvardı; bu sefer üçte ikisine şefaat etme yetkisi verildi. On beşinci gecesi bir daha yalvardı, bu sefer de, kaçak develer gibi Allah'tan kaçanlar dışında bütün ümmetine şefaat etme izni verildi."

Bu gecenin diğer bir ismi de "Mağfiret gecesi" dir. Şu hadis-i şerif buna işaret eder: "Allah Teâlâ Şaban'ın on beşinci gecesi kullarına nazar eder ve yeryüzünde bulunanlardan şirk koşanlarla haset edenler hariç, bütün müminleri mağfiret eder." Diğer hadislerde, bu affın dışında tutulanlar içinde, haksız yere cana kıyanlar, anne babasına asi olanlar, sürekli içki içenler ve akraba ile hukukunu kesenler de zikredilmiştir.

Kur'anda Berat gecesi hangi surede geçer

Berat gecesinin, Duhan Suresi 4. ayetinde bildirilen gece olduğu söylenmiştir.

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

“O gecede her hikmetli iş, belirlenip hükme bağlanır.”

Berat Kandili resimli mesajları:



Ya Rabbim sen biz kullarının dualarını kabul, hakkımızda hayırlısını nasip eyle… Âmin. Berat kandiliniz mübarek olsun.

Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun… Berat Kandiliniz mübarek olsun!

Affımıza vesile olması dileklerimle Berat kandilinizi tebrik ederim. Hayırlı kandiller…

Bu Kandil Gecesi'nin, hayatımıza yeni ufukların açılmasına ve vesile olması dileğiyle. Berat Kandilin mübarek olsun…

Beraat kandiliniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun! Hayırlı İyi Kandiller...

Beraat kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ikinci kandil gecesidir. Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun..

Semanın kapılarının sonuna kadar açılıp rahmetin sağanak sağanak yağdığı böyle bir gecede düşen damlaların seni sırılsıklam etmesi dileğiyle Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

Bu gece Cenabı Hakkın kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verdiği bir gecedir. Hepimiz için hayırlı olsun. Berat Kandilimiz Mübarek Olsun.

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Beraat kandili Allah'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..