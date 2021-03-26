Berat Kandil 2021 mesajları ayetli hadisli kısa Berat gecesi resimli mesajı
Berat Kandili mesajları resimli güzel kısa mesajlarla smsler halinde hazırlandı. En güzel sözlerle Berat kandili kutlama sözleri, hadisli SMS mesajlarını sizler için internethaber.com hazırladı. Hayırlı kandiller diliyoruz.
Berat Kandili kutlama mesajları ve resimli en güzel kısa SMSleri cepten atabileceğiniz şekilde sizler için hazırlandı. Amel defterinin yazıldığı islam aleminin en kutsal gecelerden biri olan Berat Kandilini kutluyoruz. Bu güne özel resimli Berat Kandili mesajlarını en güzel kısa SMSlerle ve hadisli sözlerle birlikte aşağıda bulacaksınız. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Haliyle bu gecede günahlarınız için tövbe edip dua etmeyi ihmal etmeyin. İnternethaber.com olarak hayırlı kandiller diliyor ve mesajları sizlerle paylaşıyoruz;
-Beraat kandili ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun..
-Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..
-Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmisine vesile olan bu mübarak kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
-Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..
-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Beraat kandili, kandilin mübarek olsun.