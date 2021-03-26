Berat Kandil 2021 mesajları ayetli hadisli kısa Berat gecesi resimli mesajı

Berat Kandili kutlama mesajları ve resimli en güzel kısa SMSleri cepten atabileceğiniz şekilde sizler için hazırlandı. Amel defterinin yazıldığı islam aleminin en kutsal gecelerden biri olan Berat Kandilini kutluyoruz. Bu güne özel resimli Berat Kandili mesajlarını en güzel kısa SMSlerle ve hadisli sözlerle birlikte aşağıda bulacaksınız. Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Berat Kandili aynı zamanda Rahmet Gecesi gibi adlarla da anılır. Haliyle bu gecede günahlarınız için tövbe edip dua etmeyi ihmal etmeyin. İnternethaber.com olarak hayırlı kandiller diliyor ve mesajları sizlerle paylaşıyoruz;