Fenerbahçe Yunanistan deplasmanından zaferle dönüyor

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 31'inci haftasında Olympiakos'u deplasmanda 76-71 mağlup ederek 19'uncu galibiyetini elde etti.

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Turkish Airlines Euroleague'in 31'inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 76-71 kazandı.

Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu galibiyetle Turkish Airlines Euroleague'de 19'uncu galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekipte 18 sayı kaydeden Jan Vesely ise en skorer isim oldu.