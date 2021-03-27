BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Yunanistan deplasmanından zaferle dönüyor

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 31'inci haftasında Olympiakos'u deplasmanda 76-71 mağlup ederek 19'uncu galibiyetini elde etti.

Abone ol

Turkish Airlines Euroleague'in 31'inci haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 76-71 kazandı.

Atina'daki Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-11 önde geçerken, soyunma odasına 43-27 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreğini 58-49 önde tamamladığı karşılaşmadan 76-71 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu galibiyetle Turkish Airlines Euroleague'de 19'uncu galibiyetini aldı. Sarı-lacivertli ekipte 18 sayı kaydeden Jan Vesely ise en skorer isim oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şişli'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Muhabirlere saldırdılar
Sivas'ta görüntüleri yok etmek isteyen hırsız, hard disk ve paralarla yakalandı
İzmir'de vahşet! 5 aylık hamile Sezen dini nikahlı eşince 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Kandil mesajları 2021 resimli Berat Kandili hadisleri ayetlerle güzel sözleri
Bugün ne kandili? Berat Kandili hadisleri ile kandilin önemi ve fazileti
Bugün Berat kandili peygamberimizin okuduğu Berat Kandili dilek duası
Adetliyken okunacak dualar kandilde adetli olan neler yapılabilir Fatiha okuyabilirsiniz
İstanbul Havalimanı'nda 6 milyon TL'lik dev operasyon!
Şeker hastaları bal yiyebilir mi? Profesör aç karna bir kuru fasulye yutun diyor
Yorumlar