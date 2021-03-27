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İstanbul'da sayı azaldı! YSK illerin milletvekili sayılarını yeniden düzenledi

Yüksek Seçim Kurulu, Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile bazı illerin milletvekili çıkarma sayılarında değişikliğe gitti. İstanbul ile Bayburt illerinin milletvekili sayısı azalırken, Mersin ve Tunceli’nin ise milletvekili sayısı arttı.

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İstanbul ile Bayburt'un milletvekili sayısı azaldı. Mersin ve Tunceli'nin milletvekili sayısı arttı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi.

YSK, 2020 nüfus bilgilerine göre illerin çıkarabileceği milletvekili sayılarını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, geçen yıla göre nüfusu 56 bin 725 kişi azalan İstanbul'un milletvekili sayısı 98'den 97'ye geriledi.

Mersin ve Tunceli'nin milletvekili sayıları arttı

NTV'de yer alan habere göre milletvekili sayısı azalan diğer bir il ise Bayburt oldu. Bayburt'un millevekili sayısı 2'den bire düştü. Mersin ve Tunceli'nin ise milletvekili sayıları arttı.

Mersin'in milletvekili sayısı 12'den 13'e, Tunceli'nin milletvekili sayısı ise 2'ye yükseldi. Ankara, İzmir, Bursa gibi önemli illerin milletvekili sayısında ise değişim olmadı. 2020 nüfus bilgilerine göre Ankara 36, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkarabiliyor.

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