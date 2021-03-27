Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması: 10 yıl...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ''10 yıl en azından hoca değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek, bunu da Sergen Hoca ile yapabilirsek başkan olarak bundan keyif duyacağım." dedi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, beinsports'a açıklamalarda bulundu. Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

"Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Adaletsizlik ve haksızlık duygusunu hissettiğiniz zaman infial ediyorsunuz. Onun için bütün mesele tabii ki infial etmemek için gerekli sabrı göstermektir ama birinci vazife, size haksızlık ve adaletsizliği yapanların bu tavırdan uzaklaşması gerekmektedir."

"Spor yasası, yönetici arkadaşlarımızın bundan sonra bu değerli kulüplere zarar verebilecek tavır ve davranışlardan uzak durmasını sağlayacak. Yasanın asıl amacı ve bizi ilgilendiren tarafı bu olacak. Yasa bunun için. Borçlandırmazsın. Borçlandırdıysan da elini kolunu sallayarak dolaşamazsın. Şu anda dönün bakın. Birçok kulübün bu hale gelmesine sebebiyet veren yöneticiler sokaklarda elini kolunu sallayarak geziyorlar"

"Başarı istiyorsan çok iyi scout yapacaksın. O bütçede çok pahalı olmamış ama yıldız olabilecekleri bulacaksınız, böylece kulüplerinize hem başarıyı hem de ekonomik getiri sağlamış olacaksınız. Bu anlaşmanın içerisine baktığınız zaman, başka çareniz kalmadı"

"Her hakem açıklandığında, maça çıkmadan taraftarlardan darbe yiyorlar. Ben, yabancı hakem derken, bu baskılar yüzünden söyledim. 50 yıl önce de tartışılıyordu hakemler, bugün de tartışılıyor. Derbide yabancı gelsin özellikle. Hakemler taraftarlar tarafından mimlenmişler. Hakem açıklanıyor, hemen bizim faulü, penaltıyı vermedi, şu kadar kazandık, kaybettik diyorlar. Maça çıkmadan baskıyı yiyorlar. Ben bu baskı nedeniyle söyledim"

"Sergen Yalçın'ı getiren başkan ve yönetim olarak doğru bir iş yapmış olmaktan dolayı keyif ve gurur duyuyoruz. Hocamız bizim için kıymetli ve değerlidir. Beşiktaş’ın özünden gelmesi ayrı bir keyiftir, düzgün biridir, çalışkandır, zekidir, tekniği kuvvetlidir. Kendisiyle uzun yıllar görev yapmaya devam edeceğimizi düşünüyoruz. O da biz de bu istekteyiz. Biz hocamızla yola devam ediyoruz. Onun da bir derdi yok, benim de bir derdim yok. Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler. Umarım kupaları hocamızla beraber kaldırırız. 10 yıl en azından hoca değiştirmeyen bir kulüp olabilirsek, bunu da Sergen Hoca ile yapabilirsek başkan olarak bundan keyif duyacağım."