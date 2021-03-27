Norveç - Türkiye maçı canlı yayın ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri'ne Hollanda galibiyetiyle başlayan Türkiye, grubun ikinci maçında Norveç ile karşı karşıya geliyor.

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A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında bugün İspanya'da Norveç ile karşı karşıya gelecek. Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Türkiye (Muhtemel 11): Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşma, corona virüs kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmıştı.

Müsabakada, İspanya Futbol Federasyonundan hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Hernadez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2 yenerken, Norveç de Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Grubun diğer maçlarında ise Hollanda-Letonya ve Karadağ-Cebelitarık karşı karşıya gelecek.