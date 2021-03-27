Fenerbahçe'ye UEFA şoku! Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un yerine Emre Belözoğlu göreve geldi. Buna rağmen kulübede kriz yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulübün sadece 15 günü bulunurken UEFA detayı düşündürüyor.

Abone ol

Fenerbahçe’de Erol Bulut’un ayrılmasıyla beraber yeni bir dönem başlıyor. Sarı-lacivertlilerde ligde kalan 10 haftada takımın başında Emre Belözoğlu olacak. Milli ara sayesinde takım ve Emre Belözoğlu biraz olsun zaman kazanacak. Ancak A ve B lisansları olan Emre Belözoğlu’nun yanında Pro Lisanslı bir teknik adamın olması gerekiyor. Geçen sezon bu konu nedeniyle ligi Tahir Karapınar ile tamamlayan Fenerbahçe, bir kez daha benzer bir süreci yaşayacak.

Milliyet'in haberine göre; sportif direktör Emre Belözoğlu, Erol Bulut’la vedalaşılması sonrası artık takımın teknik sorumlusu oldu. Ancak tek eksik Pro Lisans olduğu için kağıt üstünde teknik direktör olarak gözükecek başka bir isme ihtiyaç duyuldu. Ligde milli takım arası sonrası evinde Denizlispor’u konuk edecek Fenerbahçe’de takımın patronu Emre Belözoğlu olacak ancak TFF kayıtlarında teknik direktör konumunda Pro Lisanslı bir isim yazılacak.

UEFA detayı

Aynı zamanda 31 Mart 2021 tarihine kadar UEFA Kulüp Lisansı almak zorunda olan Fenerbahçe’nin UEFA’ya Pro Lisanslı bir teknik direktör sunma mecburiyeti de bulunuyor. Kısacası 31 Mart Çarşamba gününe kadar Pro Lisanslı bir isimle anlaşılması gerekiyor.

15 gün içinde yazılması lazım

Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre Fenerbahçe’de 15 gün içerisinde Pro Lisanslı bir teknik direktörün kayıtlara yazılması gerekiyor. Erol Bulut’un sözleşmesinin resmen feshedilip, TFF’ye iletilmesiyle beraber 15 gün içinde yeni bir Pro Lisanslı hocanın isminin bildirilmesi şart koşuluyor. Bu 15 gün içinde ise Pro Lisanslı olmayan isimlerin basın toplantılarına ve röportajlara çıkmalarına izin veriliyor. Ancak süre dolduktan sonra mutlaka bir Pro Lisanslı hoca isteniyor.

Geçen sezon Fenerbahçe benzer yöntemi Zeki Murat Göle ile yaşamış, sadece 2 lig maçında görev alabilmişti.

TFF'deki madde ne diyor?

İşte TFF’deki açıklama: “MADDE 7 TEKNİK ADAMLARIN GÖREVLERİ ve ZORUNLU KADROLAR(1) Profesyonel ve amatör takımları bulunan tüm kulüpler, EK-2’de bulunan tablolarda belirtilen sayılarda ve lisanslara sahip teknik adamları, futbol sezonu başından itibaren kadrolarında bulundurmak zorundadırlar.(2) Profesyonel takımları bulunan kulüpler, zorunlu kadrolardan herhangi birinin boşalması halinde, iki hafta içerisinde boşalan kadroyu tamamlamak zorundadırlar. Aksi halde ilgili kulüp hakkında Futbol Disiplin Talimatı Talimatlara Aykırılık maddesi hükümleri uygulanır.”