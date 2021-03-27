Fatih Terim'in sinkaflı küfrü ortaya çıktı: Senin ....a k......

Fatih Terim, Çaykur Rizespor müsabakasında hakaretten dolayı PFDK’ya sevk edilirken, yardımcı antrenörü Ümit Davala ile birlikte 2 maçlık ceza almıştı. Fatih Terim'in Çaykur Rizespor Sportif Direktörü’ne yönelik, “Senin ....a k......” “Erkeksen aşağı gel a.... k......” şeklinde edilen hakaret ve küfürler ettiği ortaya çıktı.

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Bir ay önce oynadıkları Fenerbahçe derbisi sonrası; “Bugün burada futbolcularımıza, bize hakaret ediliyor, küfür ediliyor. Oradan geçeceksin ağzına geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Oradan herkes söver. Oradan herkes kabadayıdır” açıklaması yapan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir ay sonra bu defa, Çaykur Rizespor karşılaşmasında, yardımcısı Ümit Davala ile birlikte, tribünde yer alan konuk takım sportif direktörüne yönelik hakaret ve küfürleri sebebiyle 2’şer maç men cezasına çarptırıldı. Peki sebep? Bir kısmı temsilci raporunda yer alan hakaret ve küfürler sebebiyle.

“Senin ....a k......”

Hürriyet yazarı Tahir Kum, haberinde şu ifadelere yer verdi; ''Sahadan tribünde yer alan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü’ne yönelik, “Senin ....a k......” “Erkeksen aşağı gel a.... k......” şeklinde edilen hakaret ve küfürlerden dolayı. Yine kullanılan “S.... p...” sözünün ‘atlandığı’ o temsilci raporuna göre. Hani o Karagümrük maçı sonrası hakem raporuna göre ‘cibilliyetsiz’ olan, temsilci raporuna göre ise ‘ciddiyetsiz’ olan Terim’e ait bu ifadeyle ilgili ortaya çıkan çelişki konusunda ‘itibar ettiğimiz temsilci raporuna’ göre. Ama bugün o rapora sığınan kişi, PFDK’ya verdiği savunmada; “Bu söz ‘kendi sahamızda deplasmanda gibiyiz a..... k......’ diye söylenmiş bir sözdür” diyerek “O temsilci raporuna itibar edilmemeli” diyor. Nereden nereye!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maçlık men cezası alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medyadan aldığı cezaya gönderme yaptı. Terim, Twitter profil fotoğrafını değiştirip, adalet terazisi yaparak, 2 maçlık men cezasına tepki gösterdi.

Terazide neyi tartacağız

Ve akşamına o kişi Twitter profiline adalet terazisi koyarak milleti adaletli olmaya davet ediyor. Ama ne için, kim için, onu bilmiyoruz. Orada neyi tartacağız bilmiyoruz. Evet bugün TFF yargı organlarının elinde Fatih Terim’in o profil resminde yer alan o adalet terazisi olsaydı eğer; hocanın, ne o Karagümrük maçı sonrası aldığı ceza, ne de bugün Rizespor maçı sonrası aldığı ceza bu kadar ‘cücük’ kalmazdı.

Aldığı ceza böyle 2 maçta filan kalmazdı

Mesela, “Cibilliyetsiz (ciddiyetsiz!), ahlaksız, terbiyesiz, maçın içine ettin, sen ne biçim hakemsin ulan...” gibi sözlerinin karşılığı öyle 1 maçlık ceza filan olmazdı. Mesela bu ifadeler ‘sportmenliğe aykırı ifade’ olarak değil ‘hakaret’ olarak değerlendirilirdi. Mesela hocanın aynı sezon için de aynı ihlali ikinci defa gerçekleştirmesinden dolayı talimatın 11. maddesinde yer alan ‘tekerrür’ sebebiyle, aldığı ceza böyle 2 maçta filan kalmazdı.

Sergen Yalçın örneği

Mesela yine TFF’nin elinde o teraziden olsaydı, 2. Terim olma yolunda büyük hızla ilerleyen Sergen Yalçın’ın “Hakem rakibi maça ortak etmek için elinden geleni yaptı” sözü yanında kâr kalmazdı. Bugün profiline o adaletin simgesi olan teraziyi koyarak adalet isteyen, önce neyin adaletsiz olduğunu açıklamalıdır. “Şu lafı kullandım diye bana 2 maç cezası verdiler, bu adalet mi şimdi?” demelidir. O terazi kefesine, o kullandığı raporlarda yer alan sözlerini koymalıdır ki toplum olarak bir tartalım.''