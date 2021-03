Yılmaz Vural'dan canlı yayına damga vuran Fenerbahçe sözleri: Kulübü bastırtacaklar

Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu değerlendirirken program sırasında kendisine yöneltilen "Yılmaz hocam Samandıra'ya git, göreve talibim de, ateşten gömleği giy" sorusu üzerine "En sonunda kulübü bastırtacaklar bana" diyerek esprili yanıtını verdi.

Türk futbolunun renkli karakterlerinden Yılmaz Vural, katıldığı A Spor canlı yayınında Fenerbahçe'deki teknik direktör değişimini değerlendirdi. ''Fenerbahçe 3-0'lık maçtan sonra bile antrenör eleştiriyorsa işte beklenen şey oldu diyebiliriz.'' diyen Yılmaz Vural, ''Üzülüyorum tabii, genç bir kardeşimiz, o camianın içinden gelmiş birisi. Biraz erken mi oldu acaba oraya getirilmesi. Kim oraya getirdiyse hangi kriterlere getirdi acaba diye de düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''Erol'un üzerine çok gittiler''

Yılmaz Vural'ın açıklamaları şu şekilde; "Büyük camiaları sadece uzmanlık bilgisiyle yönetmiyorsunuz. Liderlik gerekiyor. Kaybettikten sonra izahı gerekiyor. Erol'un üzerine o kadar çok gittiler ki, bir maçı teknik anlamda değerlendirdiğini ve insanları tatmin ettiğini duymadım mesela. Çok gergin maçlardan sonra mesela geçiştirdi. Bu şartlarda Fenerbahçe camiası da antrenörünün yanında olduğunu, ona güvendiğini belirtecek de hiç bir şey yapmadı yalnız hissetti kendini.

''Emre için de bu iş erken''

Fenerbahçe takımını kim yönetiyor diye hep konuşuyorduk. Tribünden sesler duyuyorsunuz vs. bunlar doğru şeyler değildi. Böyle antrenörlük olmaz. Bu sonuca dayalı bir iş. Emre için de bu iş erken. Daha dün bıraktı futbolu. Başlangıcı çok erken. Böyle iddialı bir takımın başında, bir kaç maç kaybedince problem yaşanan bir ortamda eğer başaramazsa yazık olmayacak mı İşin dışına atılması? Yabancı dili var, uluslararası futbol oynamış, böyle isimlere yakışır antrenörlük ama biraz erken erken oluyorlar işin içinde. Ben olsam Emre'nin yerinde görevi kabul etmezdim. Bu 10 maç şimdi onun geleceğini etkileyecek. Sportif Direktör olarak kal yine sen, sen seç. Bir başarısızlık olduktan sonra Avrupa'da Sportif Direktör'e sen gel bakalım buraya diye ondan hesap sorarlar, gel bakalım sen getirdin bu hocayı diye. İnşallah başarılı olur, olamazsa Emremiz'e de yazık olur yani.

''Fenerbahçe ofansif oynamalı''

Bir takım şeyler önerilebilir. Fenerbahçe ofansif oynamalı. Ben Akhisar'a gittiğimde takımın gol sayısı 3'tü. Kısa sürede 21'e yükselttik. Ben tabii ki şimdi dışarıdayım, antrenman yapınca farklı görebiliyorsun. Fenerbahçe'nin B planı ile hareket ettiğini görmedim. Oyun planında hep aynı şekilde hareket ettiğini gördük. Belki de kardeşimiz bu yüzden eleştirildi.

''Fenerbahçe çok yumuşak takım''

Rakip takım senin yarı sahana gelmesin, topu kaptırdığın yerde müdehala et, kenardan gel, ortadan gel, duvar yap şut at! He kaybet bak buna daha hoşgörü olurdu. O gayret görülüyorsa hoşgörü de ortaya çıkabiliyor. Kazandığın maçtan sonra bile kritik üretiliyorsa, tribünde bile 'Ne yapayım böyle galibiyeti kardeşim, şöyle olmasaydı' deniyorsa o zaman olmuyor. Seyirci psikolojisini bilmek önemli. Sen seyirciye o duyguyu veremezsen üzülüyor. Fenerbahçe çok yumuşak takım.

"En sonunda kulübü bastırtacaklar bana"

Program sırasında kendisine yöneltilen "Yılmaz hocam Samandıra'ya git, göreve talibim de, ateşten gömleği giy" sorusu üzerine Vural, "En sonunda kulübü bastırtacaklar bana" diyerek esprili yanıtını verdi ve kahkahalara boğuldu.