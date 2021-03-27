İngiltere'de BioNTech aşısının ilk doz sonuçları: Yüzde 99'unda bağışıklık güçlü çıktı

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olan Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, geliştirdiği koronavirüs aşısı, İngiltere'de umut verdi. Pfizer-BioNTech aşısının İngiltere'de ilk doz sonuçlarına göre; aşıyı vurulanların yüzde 99'unda bağışıklık güçlü çıktı.

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İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Oxford, Sheffield, Liverpool, Newcastle ve Birmingham Üniversitelerinden bir grup araştırmacının, Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıran sağlık çalışanlarında aşıdan sonra oluşan bağışıklık tepkisini incelediği belirtildi.

Sağlık çalışanlarının kan örnekleri incelendi

Açıklamada, 9 Aralık 2020-9 Şubat 2021 tarihleri arasında, ilk doz aşıyı yaptıran 257 sağlık çalışanından alınan kan örneklerinde T hücresi ve antikor tepkilerinin analiz edildiği kaydedildi.

Yüzde 99 bağışıklık sağladı

İlk doz aşıyı yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisinin oluştuğu aktarılan açıklamada, aşının, koronavirüs kaynaklı şiddetli hastalığa karşı da koruma sağladığı bilgisine yer verildi.

İkinci doz uzun süre sonra da yapılabilir

Açıklamada, araştırma sonuçlarının, ilk dozu yüksek koruma sağlayan Pfizer-BionTech'in koronavirüs aşısının ikinci dozunun uzun süre sonra yapılabileceği görüşünü desteklediği ve ilk doza öncelik verilmesiyle risk grubunda yer alan daha fazla kişinin korunabileceği bildirildi.

Hastalığı geçirenlerin bağışıklık olasılığı yüksek

Koronavirüs geçirdikten sonra bir doz aşı yaptırmış kişilerdeki T hücresi ve antikor tepkisinin koronavirüse yakalanmadan bir doz aşı yaptırmış kişilere kıyasla daha yüksek olduğu dile getirilen açıklamada, aşıdan sonra oluşan T hücresi ve antikor yanıtının ne kadar sürdüğünün ise henüz bilinmediği ifade edildi.

Sağlık Bakanı: Aşı mükemmel koruma sağlıyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, çalışmanın aşıların virüse karşı "mükemmel" koruma sağladığına ilişkin daha fazla kanıtı ortaya koyduğunu belirtti.

"Yetişkinlerin yarıdan fazlası aşılandı''

Hancock, yürüttükleri "başarılı" aşılama programı sayesinde ülkedeki yetişkinlerin yüzde 50'sinden fazlasının aşı olduğunu ve temmuza kadar tüm yetişkinlere aşı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.