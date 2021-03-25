Uğur Şahin ve Özlem Türeci kıskanacak! Etken madde geliştirdi Covid-19 çoğalamıyor
Pandemide ilaç şirketleri arasındaki rekabet sürerken Türkiye'de de yapılan çalışmalar umut veriyor. Doç. Dr. Zuhal Gerçek, Covid-19'un vücutta çoğalmasını engelleyen etken madde geliştirdi. Gerçek, etken maddenin, şuan Covid-19 hastalarına verilen ilaçlardan çok daha etkili olduğunu söyledi. İşte büyük umut veren o sözler...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zuhal Gerçek, üniversitenin organik araştırma laboratuvarında antiviral bileşikler sentezi üzerine çalışma başlattı.
Farklı üniversitede görevli Prof. Dr. Erol Erçağ ve Dr. Deniz Ceyhan’ın da destek verdiği çalışmalarla Doç. Dr. Gerçek, Covid-19 tanısı konan hastaya verilen ilaçlarla olan bir bileşenin daha etkili olanını geliştirdi.
Kanıtlandı: Çalışmada sentezlenen 7 adet yeni bileşiğin vücuda giren virüsün çoğalmasının önüne geçtiği laboratuvar ortamında yapılan deneylerle kanıtlandı.
Virüsün oluşturduğu ağır semptomlara son!
Bileşenin Covid-19 ilaçlarında kullanılması durumunda, hastanın koronavirüsü az semptomla atlatabileceği görüldü.