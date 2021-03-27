Ümit Özat: FETÖ'cü futbolcu tokatladım Cumhurbaşkanımıza her şeyi anlatacağım

Teknik direktör Ümit Özat, Türk futbolunda FETÖ'cülerin hala olduğunu iddia ederken ''Otobüste tokatladım, her kulüpte var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı; 2-3 tane kulüp başkanı toplanır Nihat Özdemir'i gönderirdi. Cumhurbaşkanımıza her şeyi anlatacağım.'' dedi.

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Son olarak TFF 1.Lig takımlarından Ankaraspor'da görev yapan teknik direktör Ümit Özat, Radyospor'a gündemi değerlendirdi. Türk futbolunda en büyük problemin yöneticiler olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapmak istediğini belirtti.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Ümit Özat, "Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ayrılığı bugüne kaldıysa mutlaka hafta içerisinde bir şeyler olmuştur. Erol Bulut'u başarısız bulmuyorum. Fenerbahçe'de Erol Bulut döneminde 20 tane transfer yapıldı, Erol Hoca toplama takımla şampiyonluk yarışından kopmadı. Sportif direktörlük görevini yapan insanın aklında antrenörlük olmamalı. Aykut Kocaman dönemini de hatırlıyorum. Aykut Kocaman sportif direktör olmadan önce antrenördü. Emre'nin de hedefinde de antrenörlük olabilir." dedi.

'Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'yu da getirseniz en az 10 tane transfer yapacaktır'

Christoph Daum ve Löw iddialarına ise Ümit Özat, "Daum'un sosyal medya hesabında yapmış olduğu İstanbul paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Ben de Fenerbahçe ile özdeşleşmiş bir insanım; fakat her mağlubiyette paylaşım yapmıyorum. Daum ve Löw, Türkiye Ligi'ni biliyor. Fakat Fenerbahçe'de artık yabancı teknik direktör tercih edileceğini düşünmüyorum. Ersun Yanal ayrıldıktan sonra 20 tane oyuncu alındı, 20 oyuncu alınacaksa Ersun Yanal neden gönderildi? Erol Bulut ayrıldı, Fenerbahçe'de sezon başında yine 10 transfer yapılacak. Erol Bulut'un suçu neydi? Başarı transfer yapmakla olmaz başarı takım olmakla olur. Fenerbahçe'ye Jose Mourinho'yu da getirseniz en az 10 tane transfer yapacaktır. 3 sene içerisinde Phillip Cocu ve Ersun Yanal ile devam edilseydi kesin bir şampiyonluk gelirdi." açıklamasını yaptı.

'Cumhurbaşkanımıza her şeyi anlatacağım'

Teknik direktör değişikliklerinin başarısızlığa çözüm olmadığını ifade eden Ümit Özat, "Hoca göndermekle şampiyonluk gelmez. Kulüplerin ilk yarı bitmeden hoca değiştirmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Türk futbolundaki en büyük problem yöneticilerde. Parası olan futbolu bildiğini sanıyor. Türk futbolunda problem futboldan gelmeyen insanların yönetici olmasında. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan döneminde futbolu futboldan gelenler yönetmezse hiçbir zaman yönetemez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı; 2-3 tane kulüp başkanı toplanır Nihat Özdemir'i gönderirdi. Önceden kulüp başkanları istediği anda TFF Başkanı'nı devirebiliyordu. Böyle bir lider varken futbolu futboldan gelen insanların yönetmesi lazım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceğim. Kısmet olursa her şeyi anlatacağım." diye konuştu.



'Şampiyonluk sayınız fazla olunca büyük kulüp mü oluyorsunuz?'

Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısının 28 olarak tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru hakkında ise Ümit Özat, "Şampiyonluk sayınız fazla olunca büyük kulüp mü oluyorsunuz? Bu talep İslam Çupi'nin "Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" sözüne çok terstir. Sana derler ki 'Sen ne yaptın kardeşim? Yöneticiliğin döneminde kaç şampiyonluk getirdin?' Bunlar bence boş işler" şeklinde konuştu.

'Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım'

Futbol Arena'ya konuşan Ümit Özat, "FETÖ'nün bu ülke için tehlikeli olduğunu sizler yeni söylüyorsunuz. Biz 20 yıldır söylüyoruz. Antrenörlerde FETÖ'cü var, başkanlarda FETÖ'cü var hâlâ, yöneticilerde FETÖ'cü var. Bütün spor camiasında FETÖ'cü var. Kim diyorsa ki FETÖ temizliği var alnını karışlarım. Bir tane yetkili makam çağırsın tek tek, isim isim açıklayayım" dedi.

'Çoğu insan bu sümüklüye muhterem derken biz F tipi diyorduk'

Selahattin Baki'nin "FETÖ" açıklamasına ilişkin de konuşan Özat, "Selahattin Baki, FETÖ diyor. Sen önce kapının önümü temizle. Kendi kapının önüne bak FETÖ'nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı? Çoğu insan bu sümüklüye muhterem derken biz F tipi diyorduk" diye konuştu.

'Otobüste tokatladım, her kulüpte var'

Cemaat yapılanmasıyla karşılaşmasının 2000 yılında başladığını belirten Özat, "Benim neler çektiğimi bana sorsunlar onları bu kulübe sokmamak için. Otobüste hangi futbolcuyu tokatladığımı bana sorsunlar, ilahilerle maça gitmek, futbol takımında böyle şeyler olmaz. FETÖ'den şikayet eden tüm kulüplerin içinde FETÖ'cü var, hocasında, yöneticisinde, sportif direktöründe" ifadesini kullandı.