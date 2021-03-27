KKTC'de sokağa çıkma yasağı 5 Nisan’a kadar uzatıldı

Salgınla mücadele döneminde hayata geçirilen yeni kararlara göre, KKTC'ye günde 4 uçuş yapılacak. Ayrıca bazı ülkelerden geleceklere karantina şartı getirildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 29 Mart-5 Nisan tarihlerini kapsayan yeni Bakanlar Kurulu kararlarını açıkladı.

Buna göre, 29 Mart Pazartesi gününden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı pazar günleri hariç 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak.

Salgınla mücadelede yeni kararlar

Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı devam ederken, sadece eczane, fırın, benzin istasyonu açık olacak. KKTC'ye bugünden itibaren günde 4 uçuş yapılacak ve her uçuşta en fazla 200 kişi yer alabilecek.

KKTC’de 12'nci sınıfların açılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve okul personeline antijen testi yapılacak ve sonrasına yüz yüze eğitim başlatılması yönünde karar verilecek.

14 gün karantina şartı

Son 14 gün içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, Brezilya, Danimarka ve Afrika’da bulunan kişilerin 14 gün karantinada kalmaları kaydıyla KKTC’ye gelebileceği belirtildi.

Başbakan Saner, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlar doğrultusunda esnemelere devam edileceğini ve halktan koronavirüs kurallarına uyması çağrısını yeniledi.