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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı

Demirören Haber Ajansı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Dünya Tiyatro Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, tiyatro perdesinin başka hayatlara, başka zamanlara, durum ve duygulara açıldığını belirtti. Bakan Ersoy, "Bizi bizden uzaklaştırıp zihnimizin de ruhumuzun da soluklanmasını, dinlenmesini; yeknesak düşünce ve duygulardan farklı ve değişken olanlara, bilinmeyenlere odaklanmamızı sağlar. Buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu da geride bıraktığımız 2020 yılı ve bugün hala mücadele ettiğimiz salgın süreci hepimize çok net ve güçlü bir şekilde göstermiştir" dedi.

Bakan Ersoy, sanatın boş zamanların değerlendirileceği bir ayrıntı olmadığını vurgulayarak, "Özellikle zaman ayrılması gereken yaşamın ana bir başlığıdır. Dünya Tiyatro Günü’nü bu bilincin daha da yaygınlaşarak sanatın hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiği ve perdelerin daima açık olduğu sağlıklı günlerin temennisiyle kutluyor; geçmişten bugüne Türk tiyatrosunu var eden, sahnenin tozunda iz bırakan bütün sanatçılarımıza ve tiyatro emekçilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

 

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