BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim raporunu sundu: 3 milli ismi istiyorum

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli takımımızın 3 yıldız futbolcusunun işinin bitirilmesini istedi.

Abone ol

Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetimden 3 yıldızın alınmasını istediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim, Milli Takım'da başarıyla mücadele eden Kenan Karaman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı önümüzdeki sezon Galatasaray'da görmek istediğini iletti. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bu yaz sözleşmesi bitiyor.

Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın Fransız temsilcisi Le Havre ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

ÖNCEKİ HABERLER
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan 'Dünya Tiyatro Günü' mesajı
NBA'de Bucks'ın 8 maçlık galibiyet serisine Celtics son verdi
Fenerbahçe'de Sarri sesleri! Ali Koç prensipte el sıkıştı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 5 Nisan’a kadar uzatıldı
Ekonomik açıdan değerlendirildi! Balon balığının zehri ağrı kesici ilaca dönüşüyor
Ümit Özat: FETÖ'cü futbolcu tokatladım Cumhurbaşkanımıza her şeyi anlatacağım
85 yaşındaki Altan dedenin vosvos aşkı: Aracım ustadayken bakımlarını tarif ediyorum
Karar Resmi Gazete'te yayımlandı! Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek
Karaman ayakta! Karda mahsur kaldıktan sonra kaybolan Ege Kabalak'tan halen haber yok
"Merkez Bankası ara kararla faizlerde indirim yapacak" diyen İslam Memiş altın alımı için de uyardı
Yorumlar