Fatih Terim raporunu sundu: 3 milli ismi istiyorum

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, milli takımımızın 3 yıldız futbolcusunun işinin bitirilmesini istedi.

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Galatasaray önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim'in yönetimden 3 yıldızın alınmasını istediği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim, Milli Takım'da başarıyla mücadele eden Kenan Karaman, Kaan Ayhan ve Umut Meraş'ı önümüzdeki sezon Galatasaray'da görmek istediğini iletti. Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile bu yaz sözleşmesi bitiyor.

Sol kanat oyuncusu Umut Meraş'ın Fransız temsilcisi Le Havre ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kaan Ayhan'ın ise Sassuolo ile 2024 yılına kadar sözleşmesi var.