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ABD Başkanı Joe Biden: Türkiye ile Rusya'nın yakın ilişkiler kurmasından endişeliyim

ABD Joe Biden, AB Liderler Zirvesi oturumunda yaptığı açıklamada, Ankara ile Moskova'nın yakınlaşan ilişkilerinden rahatsız olduğunu dile getirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında çevrim içi toplantıya katıldı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği toplantıda AB üyesi 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanları yer aldı.

Toplantıda Türkiye de gündeme geldi. Beyaz Saray'ın açıklamasında "Başkan Biden, Türkiye, Güney Kafkasya, Doğu Avrupa ve Batı Balkanlar konusunda AB ile ABD'nin temasının sürmesi gerektiğini vurguladı." denildi.

Biden'ın Türkiye-Rusya mesajı 
ABD'den Patriot hava savunma sistemi talebinin geri çevrilmesi nedeniyle Rusya'dan S-400'leri satın alan Türkiye, ayrıca Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasını Moskova ile yürütüyor.

Biden'ın, Ankara ile Moskova arasında özellikle son dönemde gelişen ilişkileri gündeme getirdiği aktarıldı.

Bloomberg'ün birkaç AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Biden'ın, AB liderlerine "Ankara’nın Rusya ile giderek daha yakın ilişkiler kurmasından endişe duyduğunu" söylediği belirtildi.

AB'nin Türkiye bildirisi
Öte yandan, AB Liderler Zirvesi bildirisinde "Türkiye ile kademeli, orantılı ve geri dönülebilir şekilde iş birliğinin geliştirilmeye hazır olunduğu" ifade edilmişti.

Ayrıca göç yönetimi ve Brüksel'in bütün göç yollarına ilişkin kapsayıcı stratejisinde Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiği kaydedilmişti.

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