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Fuat Oktay'dan Berat Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Berat Kandili'nin insanlık için kurtuluşa vesile olmasını temenni etti.

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Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, bugün idrak edilecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

"Kurtuluşa vesile olmasını temenni ediyorum''
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi mübarek Berat Kandili'nin milletimiz, İslam alemi ve de tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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