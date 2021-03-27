Arabistan toygarı türü kuş Türkiye'de ilk kez Hatay'da gözlemlendi

Dünyadaki önemli göç yolları üzerinde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay'da, anavatanı Arap Yarımadası olan Arabistan toygarı türü kuş fotoğraflandı.

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"Kuş dedektifi" olarak tanınan Türkiye'nin önemli kuş gözlemcilerinden Emin Yoğurtçuoğlu tarafından Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanı'nda görüntülenen ve küçük çöl toygarını andıran tür, siyah bıyığı, gözünün altındaki çizgiler ve sırtındaki beyaz kırçıllarla ayırt edilebiliyor.

Anavatanı Arap Yarımadası olan ve Türkiye'de daha önce kaydedilemeyen Arabistan toygarı, Hatay'da Yoğurtçuoğlu'nun objektifine takıldı.

Yoğurtçuoğlu, AA muhabirine, kuş gözlemcileri için mart ayının önemli olduğunu ve bu dönemlerde çok fazla tür gözlenebileceğini söyledi.

Bu fırsatı değerlendirmek için bu yılki gözlemlerini Hatay'da gerçekleştirdiğini ve Türkiye'de daha önce görüntülenmeyen Arabistan toygarı ile karşılaştığını belirten Yoğurtçuoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Suriye üzerinden ciddi bir kum fırtınasının Hatay üzerinden geçtiği esnada ilk olarak ibibik toygarı ile karşılaştım ve hemen fotoğrafladım. O da çöllerde yaşayan, bütün kuş gözlemcilerinin yıllardır arayıp görmek istediği bir kuş türü. Onu takip ederken kum tepelerinin arkasında Arabistan toygarı ile karşılaştım. O an benim için rüya gibi bir andı. Arabistan'da dahi kolay kolay görülebilen bir tür değil. İsrail, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a kadar bu hayvanın görülebileceği birçok yere gittim ama hiçbirinde göremedim. Böyle bir türü bir anda karşımda görünce ne hissedeceğimi şaşırdım. Çok büyük bir heyecan oldu. Arabistan toygarının hem fotoğrafını hem de görüntüsünü aldım ve böylece bu tür Türkiye'de görülen 487. kuş türü olarak kayıtlara geçti. Kuş gözlemciliği hayatımda yaşadığım en önemli günlerden biri oldu. Bu durum hem benim hem de Türkiye'deki kuş gözlemciliği adına çok büyük bir başarı ve gelişme."

Yoğurtçuoğlu, aynı saatler içerisinde Türkiye'de 1987 ve 1999 yıllarında iki kez görülen benekli bağırtlak türünü fotoğrafladığını, böyle bir anın< hiçbir kuş gözlemcisine nasip olmadığını aktardı.

Henüz 12 yaşındayken başladığı kuş gözlemciliği süresince Türkiye'de kaydedilen 487 kuş türünün 442'sini kendisinin de fotoğrafladığını belirten Yoğurtçuoğlu, o türleri tanımlayabilmenin de önemine değindi.