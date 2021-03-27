Yazarlık basamaklarını tek tek çıkmayı hedefleyen ve bu doğrultuda emin adımlarla ilerleyen Furkan Bayraktar, ''Pandemi nedeniyle evde kaldığımız dönemde kendimizi geliştirebiliriz.'' dedi.

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Daha önce kaleme almış olduğu "Bir Yabancı Gibi" "Düşüyorum Tut Elimden" ile "Karanlığımın Aydınlığı" eserlerle tanınan genç yazar Furkan Bayraktar, pandemi döneminde evde kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz yönünde önemli konulara değindi.

Korona virüs nedeniyle vatandaşların evde geçirdiği sürede kendilerini geliştirebileceğini ifade eden Yazar Bayraktar, "Sosyal bir toplum olmamıza rağmen kitap okumayı ve film izlemeyi ihmal ediyoruz. Aslında yaşanılan bu süreç bizim için bir avantaja dönüşebilir. Evde olma süreci ile kendimizi geliştirebiliriz. Devletin aldığı tedbiri kişisel gelişimle aydın bir insan olarak daha iyi anlayabiliriz. Çünkü; alınan her tedbir bizim kendimiz için alınan tedbirler. Kitap okumayı ve film izlemeyi tavsiye ediyorum. Yapılacak etkinlikler, güncel sorunlardan uzaklaşıp kendi içimize dönmemize de yardımcı olacak" dedi.

Evde ne yapılabilir?

Kendisine "evde ne yapılabilir?" sorunun sürekli sorulması üzerine tavsiye kitap ve film derlemesi yaptığını anlatan Bayraktar, "Yazar, olmanın verdiği etki ile sosyal medya üzerinden evde kalma sürecinde yapılacaklar ile ilgili sorular geliyor. Özellikle okunması gereken kitaplar noktasında sorular var. Gelen sorular üzerine derleme yapma düşüncesine kapıldım" diye konuştu.

Mesafe ve maske uyarısı

Bayraktar, sözlerine "Yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisinin halen ciddiyetini koruduğunu hatırlatan Furkan Bayraktar tüm yurttaşları bilinçli olmaya davet ederek, "Covid-19 pandemisi halen bitmiş değil. Lütfen sosyal mesafe kurallarına dikkat edelim ve maske takmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evde kalmaya çalışalım" diye konuştu.

Furkan Bayraktar kimdir?

01.11.1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medyayı aktif kullanıp sosyal medyada vakit geçirdiğini söylüyor. Pandemi sürecinde türk edabiyatımızı dile getiren Furkan Bayraktar.Şu aralar üçüncü kitabını Şubat ayında tüm kitap mağazalarında satışa sunulacağını duyurmuştu.Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane"Bir Yabancı Gibi "Düşüyorum Tut Elimden" Ve Karanlığımın Aydınlığını kitaplarını kaleme almıştı.