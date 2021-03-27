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Herkes gitti Michael Kraft Fenerbahçe'de kaldı

Fenerbahçe kaleci antrenörü Michael Kraft, Erol Bulut'un da onayıyla sarı lacivertli takımdaki görevine devam edeceğini duyurdu.

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Fenerbahçe'ye Erol Bulut'la birlikte gelen ve kaleci antrenörü olarak çalışan Michael Kraft görevine devam edeceğini açıkladı. Erol Bulut'un görevinden ayrılmasına rağmen kulüpte kalması konusunda görüş bildirdiğini açıklayan Kraft, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Alman teknik adamın açıklaması şöyle: "İyi akşamlar sarı lacivert ailesi, çalkantılı bir günün ardından, birkaç görüşme ile Erol Bulut'un da onayıyla görevimin devam ettiğini gururla duyuruyorum. Bu süreçte öncelikle Erol Bulut'a teşekkür etmek istiyorum! Senden çok şey öğrendim ve müthiş bir iş birliği içinde olduğunun altını çizmek isterim. Bizler ve siz büyük Fenerbahçe taraftarlarına düşen birlik olup sonuna kadar savaşmaktır. Desteğiniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkürler."

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