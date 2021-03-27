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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ramazan öncesinde SYDV'lere 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerinde kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 183,2 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

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Bakan Selçuk, SYDV'ler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yardımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.  Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz." bilgisini paylaştı. 

183,2 milyon lira kaynak aktarıldı

Gıda yardımı yapılması amacıyla gönderilen kaynağın ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV'lerin titiz çalışma yürüttüklerini ifade etti. 

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