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Tarsus'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu! Kimliği henüz bilinmiyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyol kenarında erkek cesedi bulundu. Ceset, kimlik testi ve otopsi için morga götürüldü.

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İlçeye bağlı Sayköyü Mahallesi Tarsus Adana Mersin Otoyolu üzerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği saptandı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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