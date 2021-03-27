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Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu! Erken transfer yapabilir

İngiliz Guardian Gazetesi, Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Apollon Limassol'den kadrosuna kattığı Macar stoper Attila Szalai'nin EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri maçlarında göstereceği performansla erken bir transfer yapabileceğinin altı çizildi.

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Ocak ayı transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Attila Szalai, adından söz ettirmeye devam ediyor. Macaristan Milli Takımı'nda da herkesin çok beğendiği Szalai'nin, İngiliz Guardian Gazetesi'nde özel bir analizi yapıldı.

23 yaşındaki Macar stoper için, "Mesut Özil'in gölgesinde Fenerbahçe'ye transfer oldu ancak çok daha büyük bir etki yarattığını söylemek yanlış olmaz. Hem stoper pozisyonunda, hem de sol bekte kararlı bir görüntü çizen Szalai, Macar savunmasının önemli isimlerinden. Hava topu mücadelelerinin yüzde 70'inden fazlasını kazandı ve takımda maç başına en çok pas yapan oyucu unvanını elde etti" ifadeleri kullanıldı.

Erken transfer yapabilir
Öte yandan Szalai'nin hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası elemelerinde Portekiz, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi zorlu rakiplere karşı forma giyeceği, bu maçlardaki performansıyla erken bir transfer yapabileceği dile getirildi.

Tisserand sınıfta kaldı
Fenerbahçe'de formsuz görüntüsüyle eleştiri alan Marcel Tisserand, milli takımda da yokları oynadı. Afrika Kupası elemelerinde, Demokratik Kongo formasıyla ilk 11'de yer alan Tisserand, Gabon önünde aldıkları 3-0'lık yenilgide 90 dakika sahada kaldı. 28 yaşındaki stoper, etkisiz görüntüsüyle düşük not aldı.

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