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Pelkas'tan Fenerbahçe'ye sevindirici haber

Yunanistan Milli Takımı'nın kampında kalçasından sakatlanan Fenerbahçeli Dimitris Pelkas'tan güzel haber geldi. Sarı-Lacivertliler'in başarılı oyuncusu, tedbir amaçlı oynatılmadığı İspanya maçının ardından bireysel antrenmanlara başladı.

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Yunan Milli Takım kampında antrenman esnasında kalçasından sakatlanan ve tedbir amaçlı olarak İspanya maçında oynatılmayan Dimitris Pelkas'tan Fenerbahçelileri sevindirecek haber geldi. Yunan basınında yer alan haberlere göre; sağ kalçasından yaşadığı sakatlık ciddi olmayan 27 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarına başladı ve görev verilmesi halinde 31 Mart Çarşamba günü oynanacak Gürcistan maçında forma giyebilecek. Sarı-Lacivertli taraftarların bu sezon gözbebeği olan yetenekli futbolcunun paylaştığı antrenman fotoğrafıyla dönüşünün sinyalini verdi.

Selanik'te dün yapılan tetkiklerle Dimitris Pelkas'ın son durumunu kontrol eden milli takım doktorları, başarılı on numaranın Gürcistan karşılaşmasında oynamasına engel herhangi bir durum olmadığını teknik heyete iletti. Sezon başında Yunanistan ekibi Paok'tan transfer edilen Pelkas, 22 Süper Lig maçında Fenerbahçe için 5 gol atarken, 7 de asist üretti. Türkiye Kupası'nda oynadığı 2 maçta ise 1 kez ağları sarsmayı başardı.

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