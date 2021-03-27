BIST 1.382
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 450,13
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede, Afganistan'da yaşanan son gelişmeler ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan Afganistan barış süreci toplantısının detayları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'de düzenlenecek toplantının Doha'da Cumhuriyet ve Taliban temsilcileri arasında yürütülen barış görüşmelerini destekleyici mahiyette olacağı ifade edildi. İstanbul'daki toplantının Afganistan barış sürecine yeni bir ivme kazandırması beklentisi dile getirildi. 

Afganistan'da kalıcı barışın kapsayıcı, geniş tabanlı ve sürdürülebilir bir siyasi çözümle mümkün olacağı kaydedildi. "Dost ve kardeş" Afganistan'da sağlanacak barış ortamının bölgenin huzur, istikrar ve refahına katkı sunacağı belirtildi. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Afganistan halkının yanında olacağı vurgulandı.

Toplantıda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield de hazır bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da durum fena! Son 24 saatte 20 bin 472 Kovid-19 vakası belirlendi
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay hükümetten kısa çalışma ödeneği talep etti
Beşiktaş'tan Aboubakar'a yeni sözleşme teklifi
Pelkas'tan Fenerbahçe'ye sevindirici haber
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Türkiye'ye aşı teşekkürü
Giuliano: Taktik bilginin dışında duyguların ön plana çıktığı bir lig
Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu! Erken transfer yapabilir
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Ramazan öncesinde SYDV'lere 183,2 milyon lira kaynak aktarıldı
Tarsus'ta yol kenarında erkek cesedi bulundu! Kimliği henüz bilinmiyor
Herkes gitti Michael Kraft Fenerbahçe'de kaldı
Yorumlar