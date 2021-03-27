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"Mini Zlatan" Ercan Kara için Fenerbahçe iddiası

Fenerbahçe'nin Rapid Wien forması giyen "Mini Zlatan" Ercan Kara ile ilgilendiği iddia edildi.

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Avusturya basını, Rapid Wien'in "Mini Zlatan" lakaplı Türk golcüsü Ercan Kara'ya Fenerbahçe'nin ilgisi olduğunu iddia etti. 25 yaşında ve 1.92 boyundaki futbolcunun mukavelesi 2022 yılında bitecek.

Rapid Wien Teknik Direktörü Dietmar, pivot golcü Ercan Kara hakkında "Bana Zlatan Ibrahimovic'i anımsatıyor." demişti. Antrenör, "Zlatan 20 yıldır böyle goller atıyor. O erken yaşlarda olmasına rağmen dünyanın en iyi kulüplerinde yarışa başlamıştı. Ercan da, bölgesel liglerde ve üst klasman liglerinde gol krallığı unvanına sahip. Ercan mini bir Zlatan." dedi.

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