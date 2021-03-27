PKK yanlısı televizyona çıkan CHP'li Özgür Özel'e büyük tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, terör örgütü PKK yanlısı Medya Haber'e konuştu. Özel'in PKK kanalında hükümete yüklenmesine sosyal medya kullanıcıları ateş püskürdü.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, açıklamaları ve yaptıklarıyla tartışılmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK'nın Gara'daki mağarada silahsız 13 askerimizi şehit etmesiyle ilgili "Gara’da esas mesele vatandaşlarımızı kimin öldürdüğü değil” açıklaması çok konuşulan Özel, yine eleştirilerin odağında.

Türk ordusuna "işgalci" diyor

CHP'li Özel bu kez de Belçika'dan yayın yapan, Türk ordusuna "işgalci" diyen terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen kanalı Medya Haber'e konuştu.

Özel'in bu tavrına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Özel'i terör propagandasına alet olmakla suçladı.