Aykut Kocaman'dan Emre Belözoğlu yorumu: Bu işin üstesinden gelir tek kaygım...

Medipol Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, ''Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı." dedi.

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman TRT SPOR muhabiri Yasin Dallı'nın sorularını yanıtladı. Fenerbahçe'nin yeni hocası Emre Belözoğlu için, "Emre'ye Fenerbahçe'de sonsuz başarılar diliyorum. Uzun yıllar beraber olduğum bir insan. Ülkenin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Emre ile ilgili tek kaygım kriz anlarındaki yaklaşımı... Futbolculuktan sonra önce ceketli, şimdi de eşofmanlı tarafa geçiyor. Emre'nin Fenerbahçe'de oyun kurgusuyla hiçbir sorunu olacağını düşünmüyorum. Bu işin üstatlarından biri olacağını düşünüyorum. Temennim ve beklentim de bu yönde" dedi.

Burak Yılmaz'a övgü

Burak Yılmaz'dan övgüyle bahseden Kocaman, "Burak'ın Fransa'ya gittikten sonraki hali ve gösterdiği gelişim büyük bir örnektir Türk futbolculara. Davranışlarıyla da damga vuran halini görmek mutluluk verici. Doğru çalışmanın çok net bir örneğidir. Çok önemli. Burak'ın kariyer gelişimi başlı başına bir program olmalıdır. Geldiği yer mükemmel bir örnektir. Oyunculuk tarzını da değiştirdi. Hollanda maçına damgasını vurdu. Burak Yılmaz, gençlere de rol model oldu."

''Başakşehir'i tercih etmemde önemli oldu''

Medipol Başakşehir'in ligdeki durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kocaman, "Başakşehir'e gelmeden düşündüğüm şuydu; Kendi tercihimle 13 ay kadar takım çalıştırmadım. Geçen sene şampiyon olmuş bir takım. Son 50 yıldır dört büyük takımın arasından sıyrılıp şampiyon olmak önemli. Böyle bir takımın teknik direktör değişikliği çok mümkün gözükmüyordu. Ancak böyle bir durum gelişti. Yukarılarda oynama alışkanlığı edinmiş, doğru yönetilen bir kulübe geldim. Bu durum Başakşehir'i tercih etmemde önemli oldu. Ancak böyle bir kulübün teknik heyette değişiklik yapmış olması da değişik geliyordu. Genel olarak söylüyorum; Sorunların tabii ki dışarıdan görünenle, gerçek arasındaki ilişkisi arasında bir farklılık var." dedi.

''En az 3-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu''

Kocaman ayrıca, "Özellikle sonuçlarla ilgili problemler başladığı zaman bunu çevirmek çok zor hale gelebiliyor. Lig maçları için söyleyeyim alınan sonuçlar doğru sonuçlar değil. İstenenle orantılı durumda değiliz, çok altında kaldık. En az 3-5 puan daha yukarıda olmamız gerekiyordu. Bütün olumsuzluklara rağmen daha fazla puan almamız gerekiyordu. Önce gerçekle yüzleşip, durumun farkında olup bulunduğumuz durumdan kurtulmamız gerekiyor. Son 10 sırasındaki 6 takımla oynayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmek halindeyiz. Son haftalardaki yükselen formumuzu tutabilir ve geliştirebilirsek daha da yukarılarda olacağız." ifadelerini kullandı.