Xabi Alonso kulübünde kaldı

Mönchengladbach'ın başına geçeceği konuşulan Xabi Alonso mevcut sözleşmesini yeniledi.

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İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, antrenörlük kariyerine İspanya'da devam edecek. Alonso'nun adı Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anılıyordu. Ancak Real Sociedad B takımının teknik direktörlüğünü yürüten 39 yaşındaki çalıştırıcı kulübünde kaldı.

Real Sociedad, Xabi Alonso'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Alonso 2019 yılında, altyapısında yetiştiği Real Sociedad'a B takımının teknik direktörü olarak geri dönmüştü.