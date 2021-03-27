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Ryan Babel'in şarkısının çıkış tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'in otobiyografik albümünden Young Champ (Genç şampiyon) isimli şarkısı 2 Nisan'da piyasaya çıkacak.

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Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in otobiyografik albümünden Young Champ (Genç Şampiyon) isimli şarkı 2 Nisan'da piyasa sürülecek.

Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak" dedi.

Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.

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