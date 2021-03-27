Macron'un hadsiz açıklamaları! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye yönelik yaptığı açıklamalara çok sert tepki gösterdi. Çelik, "Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, “Diyanet” kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez." dedi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği Liderler Zirvesinin ardından kameraların karşısına geçti. Ankara-Paris hattında gerilim yaratan "Türkiye seçime müdahalede bulunacak" iddiasını yeniden gündeme getirdi. Ülkesindeki Türk Dernekleri ve Diyanet Kurumlarını hedef gösterdi.

Macron'un skandal iddiasına Ak Parti'den sert tepki geldi. Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, 'Diyanet' kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez." ifadelerini kullandı. Çelik şunları kaydetti:

-Fransa’daki Müslüman toplumu Avrupa kültürüne, Fransa’ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur. Sn Macron’un kullandığı dil ise maalesef Avrupa’daki aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir.

-Macron’un hedef aldığı “Diyanet” demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir.

-Macron’un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal/sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir.

-Macron her defasında “Fransa Cumhuriyet değerleri”ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef alıyor. Bu yaklaşım, evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koymaktadır.

-Fransa’yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron’un Türkiye’yi, “Diyanet” kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez.

-Sn Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron’un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz.