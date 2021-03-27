İstanbul'da kısıtlamasız cumarteside trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü cumartesi gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'lere ulaştı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, geçen haftalardaki manzaraları aratmadı.

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Yaklaşık 3,5 ay süren corona virüs önlemleri kapsamındaki kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik uygulaması verilerine göre öğleden sonra yoğunluk yüzde 71'lere ulaştı. Güzel havayı fırsat bilerek sokaklara çıkan vatandaşların Cevizlibağ'da oluşturduğu trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar İstiklal Caddesi ve sahillere akın etti. Corona virüs vakalarında yaşanan artışa rağmen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk oluştu. Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş Sahili'nde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarında inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

"Torunumu gezdirmeye geldim"

Torununu gezdirmek için Ortaköy Sahili'ne giden bir kişi, "Oğlum ve torunum ile Ortaköy'e geldik. Bu virüs ile ne yapacağımızı bilmiyorum. 68 yaşındayım. Çok zorluklar yaşadım. Koronavirüse karşı çift maske takıyorum. Biraz gezip evimize gideceğiz" dedi.

"Dikkat etmeye çalışıyoruz"

Çocuğunu gezdirmek için Ortaköy Sahili'ne giden bir diğer kişi ise "Çocuğu dışarı çıkaramıyoruz. Güzel havayı bulunca dışarı çıkalım nefes alalım dedik. koronavirüs de var ama dikkat etmeye çalışıyoruz. Ellerini yıkıyoruz. Kalabalık yerlere koymamaya dikkat ediyoruz. Yarın kısıtlama nedeniyle evdeyiz. Haftada bir gün dışarı çıkıyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar sazdan sözden uzak kaldılar"

Ortaköy'de saz çalıp türkü söyleyen bir sokak sanatçısı da "Hava güzel. İnsanlar da sosyal mesafe kurallarına uyarak güzel havadan istifade ediyorlar. İnsanlar sazdan, sözden çok uzun bir süre uzak kaldılar. Biz de Ortaköy'de kültürel felsefeye hizmet eden bireyler olarak kendimizce onlara bu toprağın değerlerini, bu toprağın sesini dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.