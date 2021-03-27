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Yavuz Ağıralioğlu'ndan HDP mesajı!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ağıralioğlu, "Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz." dedi.

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Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, İyi Parti'nin siyasete yeni bir soluk, yeni bir üslup kazandırmaya çalıştığını, kırmadan, dökmeden, kine, gareze teslim olmadan, hakaret ve rencide etmeden, arı, duru bir siyasi dille memleketin meselelerini çözmeye talip olduklarını söyledi.

"Teröre bulaşan cezalandırılsın"
Bir gazetecinin HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin düşüncelerini sorması üzerine Ağıralioğlu, şunları kaydetti: "Biz HDP dahil, Türkiye'de sadece HDP'yi kastetmiyorum. Biz, kim teröre bulaşırsa kim terörden medet umarsa kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa hukukun onları cezalandırmasını isteriz. Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlüğüne dair bir ülke kuracaksak herkes bilecek ki 'kanunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar.' İyi Parti'nin bu açıdan siyasi koordinatları çok nettir. Bizden teröre ve terörizme müsamaha gösterecek bir tane adam çıkmaz. Herkes haddini bilsin. Şehitlerimizin yüzüne bakamayacağımız, onların bıraktıkları mukaddes emanetlere, analarına babalarına yüzümüzü kara edecek bir alçaklığa asla müsaade etmeyiz."

HDP konusu karışık!
Bilindiği gibi İyi Parti içindeki birçok isim ise Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerinin aksine HDP'nin kapatılması konusunda net bir tavır sergilemiyor.

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