Cezayir'in Zambiya maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ın iyileştiği ve milli takım antrenmanına döndüğü belirtildi.

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Milli takım arasında Cezayir'in Zambiya ile oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan ve Beşiktaş'ı korkutan Rachid Ghezzal'dan iyi haber geldi.

Ghezzal'ın sakatlığını atlattığı ve Cezayir ile antrenmanlara başladığı kaydedildi. Rachid Ghezzal'ın Türkiye temsilcisi olan Hakan Korkmaz, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı paylaşımda; "Rachid Ghezzal’ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul’da. Herkese çok selamı var." ifadelerini kullanmıştı.

Gol atıp asist yapmıştı

Cezayir'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçta Ghezzal takımının ilk golünü atıp ikinci golde Slimani'ye asist yapmıştı. İlk yarının sonlarında sakatlanan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmamıştı.