Fahrettin Koca: Aşılamada yeni gruba geçiyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı programında yeni gruba geçildiğini ifade ederek 60 yaş üzeri kişilerin aşı randevusu alarak aşı olabileceklerini söyledi.

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Türkiye'de bugün 30 bin 21 yeni vaka görülmesi, gözleri aşıya çevirdi. Bakan Koca, aşı programıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu:

"Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi."

Yeni risk grubu belirlendi

Bakan Koca, ayrıca yeni risk grubu tanımlandığını da belirtti:

"Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."